جدة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأهابت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحجاج بيت الله الحرام الذين منّ الله تعالى عليهم بتأدية الشعيرة هذا العام، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة للجميع.وحث الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الحجاج على اتباع الإجراءات الصحية التي تُطبّقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج والاستفادة من جميع التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات صحية وتنظيمية.وجدد الدكتور العثيمين شكره للمملكة رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم.// انتهى //22:28ت م0237