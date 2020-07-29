واشنطن 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسزار القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس مدينة بنغازي اليوم، حيث التقى بعددٍ من المسؤولين المحليين وبحث معهم مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا على حسابها الرسمي في تويتر، إن زيارة المسؤول الأمريكي، كانت بهدف التشاور مع مجموعة من المسؤولين الليبيين حول تحقيق حل سلمي في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من استئناف عملها الحيوي.وأضافت السفارة: أن هذه الزيارة تؤكد التزام الولايات المتحدة بإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين، المستعدين لدعم السيادة الليبية، ورفض التدخل الأجنبي، والالتقاء في حوار سلمي واغتنام الفرصة التي وفرها الحوار الذي تيسره الأمم المتحدة للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف دائم لإطلاق النار وخارطة طريق لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.وفي لقاءاته مع مسؤولين من مجلس النواب والقوات المسلحة العربية الليبية، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا أنه مع رفع الحصار المفروض على النفط، ستظل السفارة ملتزمة التزاماً كاملًا بتعزيز الإدارة الشفافة لعائدات النفط والغاز، حتى يثق جميع الليبيين في أن هذه الموارد الحيوية ستستخدم بحكمة لصالح الشعب الليبي.// انتهى //23:18ت م0247