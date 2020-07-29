واشنطن 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 59,862 إصابة مؤكدة و 1,194 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,339,997 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 148,866 حالة وفاة.// انتهى //23:18ت م0248