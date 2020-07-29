نواكشوط 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسقدم البنك الدولي مبلغ 300 مليون دولار، حوالي 1500 مليار فرنك أفريقي، لمساعدة كل من الكوت ديفوار، وبوركينافاسو، ومالي، وغينيا، وليبيريا، والسيراليون في تسهيل تبادل الكهرباء عبر الحدود بينها.وأفاد البنك الدولي أن هذه المنحة جزء من برنامج التمويل لدعم سياسات تنمية التجارة الإقليمية للطاقة في غرب أفريقيا .وأكد نائب مدير البنك الدولي في غرب ووسط أفريقيا، عثمان جاكانا، أن منطقة غرب أفريقيا تتوفر على إمكانات هائلة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والخضراء، والتي يمكن للبلدان أن تسخرها، من خلال الاتحاد، لتزويد سكانها بكهرباء أقل تكلفة، وتعزيز إيجاد فرص عمل.من جانب آخر قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" جان كلود كاسي برو، إن التمويل المقدم من طرف البنك الدولي "سيلعب دورا أساسيا في تحقيق هدفنا الإقليمي من سوق الطاقة"، مضيفًا أنه سيسمح بتحسين موارد الطاقة في المنطقة بأنظمة طاقة تتسم بالكفاءة والمرونة والتي بدورها ستجعل اقتصادياتنا أكثر إنتاجية وشمولية.// انتهى //23:19ت م0249