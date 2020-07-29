منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسجنّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عددًا من منسوباتها، لتنظيم دخول الحاجات إلى مصلياتهن في مسجدي نمرة والمشعر الحرام بالمشاعر المقدسة.وتشمل مهامهن على المراقبة، ومتابعة أعمال نظافة السجاد والأسطح، إلى جانب دور حارسات الأمن في تنظيم دخول الحجاج عبر الأبواب المخصصة، وتوفير المساحات الكافية بينهم وتطبيق التباعد ، حسب الإرشادات والعلامات الموضوعة.// انتهى //23:22ت م0252