أملج 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسكثفت بلدية محافظة أملج جولاتها الميدانية على مسلخ المحافظة ونقطة الذبح والمطابخ التي سُمح لها بالذبح ، وذلك للتأكد من جاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى .وأكدت البلدية حرصها على تشديد الرقابة على المسلخ ونقطة الذبح والمطابخ وتطبيق الاشتراطات الصحية ورفع جاهزيتها من أجل تقديم خدمات متميزة، وإتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ الحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمةذبح الأضاحي خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين، مشيرة إلى أن عمليات الذبح في المسلخ يشرف عليها أطباء بيطريون متخصصون حيث يتم فحص جميع ما يرد إليها من ذبائح ، مؤكداً على جاهزية المسلخ ورفع طاقته التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق ، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات مع توفير كراسي انتظار للجلوس .// انتهى //23:35ت م0254