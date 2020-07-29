الداير 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسبدأ رجال المرور بمحافظة الداير بني مالك تنفيذ الخطط المرورية المعدة تزامناً مع عيد الأضحى، حيث تواجد رجال المرور في الشوارع الرئيسة و الأخرى المؤدية للأسواق، حيث تعد أسواق الداير هي الأكبر على مستوى القطاع الجبلي بمنطقة جازان ، وتشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين من المحافظة ومراكزها والمحافظات المجاورة.وشهدت الحركة المرورية انسيابية عالية وسط متابعة مرورية ورصد ميداني من دوريات المرور بمتابعة مدير شعبة المرور أحمد بن موسى المالكي.// انتهى //23:35ت م0255