عام / مرور الداير يبدأ في تطبيق خطة العيد
الأربعاء 1441/12/8 هـ الموافق 2020/07/29 م واس
الداير 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واس
بدأ رجال المرور بمحافظة الداير بني مالك تنفيذ الخطط المرورية المعدة تزامناً مع عيد الأضحى، حيث تواجد رجال المرور في الشوارع الرئيسة و الأخرى المؤدية للأسواق، حيث تعد أسواق الداير هي الأكبر على مستوى القطاع الجبلي بمنطقة جازان ، وتشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين من المحافظة ومراكزها والمحافظات المجاورة.
وشهدت الحركة المرورية انسيابية عالية وسط متابعة مرورية ورصد ميداني من دوريات المرور بمتابعة مدير شعبة المرور أحمد بن موسى المالكي.
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23:35ت م
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