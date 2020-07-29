طرابلس 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال تقريرها عن الخسائر في صفوف المدنيين، أن عدد الإصابات في صفوف المدنيين جراء النزاع المسلح تزايد للربع الثاني لعام 2020.وقالت البعثة إنه "في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2020، وثقت البعثة وقوع ما لا يقل عن 358 من الضحايا المدنيين (106 حالات وفاة و 252 إصابة بجروح). ويمثل هذا الرقم زيادة عامة في عدد الإصابات في صفوف المدنيين بنسبة 173 في المئة مقارنة بالفترة السابقة في الربع الأول من عام 2020 مع زيادة بنسبة 65 في المئة في الإصابات. ومن بين الضحايا 261 رجلاً (وفيات وإصابات) و45 امرأة (وفيات وإصابات)، و44 صبياً (وفيات وإصابات) و8 فتيات. وكان القتال على الأرض هو السبب الرئيس في وقوع إصابات بين المدنيين تليه مخلفات الحرب من المتفجرات والغارات الجوية.وتُعزى الزيادة العامة في عدد الضحايا المدنيين إلى التصعيد الكبير للأعمال العدائية على الرغم من النداءات من جانب الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والداعية إلى وقف الأعمال العدائية. ولا يزال القلق البالغ يساور البعثة إزاء الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين وإزاء الزيادة في عدد الضحايا المدنيين ولا سيما جراء استخدام الصواريخ والمدفعية ومخلفات الحرب من المتفجرات والغارات الجوية.وجددت البعثة دعوتها جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلى حماية المدنيين وإتاحة المجال للسلطات لمواجهة تهديد جائحة كوفيد-19.// انتهى //23:41ت م0259