الشقيق 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسدفعت بلدية مركز الشقيق بكوادرها إلى الميادين والطرق والقرى المتضررة جراء الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان وعموم مناطق المملكة.وأفاد رئيس البلدية المكلف هادي العتودي أن البلدية تتلقى البلاغات على مدار الساعة ووجهت الفرق الميدانية إلى أماكن تجمعات المياه والأماكن والشوارع المغلقة وعملت على فتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار.وأضاف أن البلدية دفعت بأكثر من ١٥٠ عاملاً تدعمهم المعدات والآليات ، مهيباً بالمواطنين الابتعاد عن حفر المياه وأماكن السيول حيث تعمل الآليات من صبيحة الأمس لمواجهة السيول المنقولة ومنعها من الدخول إلى أحياء مدينة الشقيق .// انتهى //23:51ت م0261