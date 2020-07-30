واشنطن 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بلبنان، لمدة عام واحد ابتداءً من مطلع شهر أغسطس القادم.جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أكد أنه بموجب قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة، فرضت الولايات المتحدة في 1 أغسطس لعام 2007م، حالة الطوارئ فيما يتعلق بلبنان، نتيجة قيام أشخاص معينين بتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطياً أو المؤسسات الديمقراطية؛ والمساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية؛ وإعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان؛ أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، مما يسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة.كما أشار بيان البيت الأبيض، إلى أن بعض الأنشطة الجارية، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الإرهابي التي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد -، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي وغير عادي على المستوى الوطني.// انتهى //00:22ت م0265