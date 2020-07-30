اجتماعي / أهالي أملج يطلقون مبادرة توعوية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
أملج 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واس
شارك عدد من أهالي محافظة أملج في المبادرة التوعوية والإرشادية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة التي أطلقها الأهالي بالتعاون مع بلدية المحافظة، بمشاركة مساعد رئيس بلدية أملج ماجد الصيدلاني ومدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي المطوع وعدد من الأهالي، وذلك بمنتزه الدقم السياحي .
وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأهالي والزوار بضرورة المحافظة على النظافة وترك المكان أنظف مما كان، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ، إضافة إلى توزيع أكياس نفايات على المتنزهين، كتب عليها بعض العبارات التوعوية التي تحث على أهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها .
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