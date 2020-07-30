أملج 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليه 2020 م واسشارك عدد من أهالي محافظة أملج في المبادرة التوعوية والإرشادية للمحافظة على النظافة في المنتزهات و الأماكن العامة التي أطلقها الأهالي بالتعاون مع بلدية المحافظة، بمشاركة مساعد رئيس بلدية أملج ماجد الصيدلاني ومدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي المطوع وعدد من الأهالي، وذلك بمنتزه الدقم السياحي .وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأهالي والزوار بضرورة المحافظة على النظافة وترك المكان أنظف مما كان، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكيد على التباعد الاجتماعي ، إضافة إلى توزيع أكياس نفايات على المتنزهين، كتب عليها بعض العبارات التوعوية التي تحث على أهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها .// انتهى //00:41ت م0272