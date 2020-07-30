رفحاء 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسأنهت بلدية ‫طلعة التمياط‬ بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك‬ من خلال تجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئية، إلى جانب تنظيم أعمال المسلخ البلدي و التأكد من جاهزيته ،بالإضافة لتجهيز 6 حدائق ومنتزهات بمساحة 266 ألف متر مربع لاستقبال المتنزهين تحتوي على مسطحات خضراء، وشلال مائي، وجلسات متعددة، وألعاب أطفال ،وممرات مشاة ،وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، ومجسمات ثلاثية الأبعاد، وإنارات تجميلة وكراسي ذكية تعمل بالطاقة الشمسية ،وأماكن للأسر المنتجة وفقاً لأنسنة المدن تماشياً مع رؤية 2030،وخدمة الواي فاي والشواحن،بالإضافة لتزيين الشوارع وتنفيذ أعمال الإنارة المتنوعة على امتداد الطرق الرئيسة وفي الميادين العامة.// انتهى //00:51ت م0274