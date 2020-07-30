منى 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واستفقد المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ياسر البابطين يرافقه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش مجموعة من الفروع الإيوائية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة فيها خلال أيام الحج.وشملت الزيارة الدور الإيوائية بمحافظات الطائف وجدة، إضافة إلى لجنتي الطوارئ والتفتيش،والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) ليطلع على الجهود المبذولة من المركز ويتابع سير العمل ، ويلتقي بموظفي الوزارة المشاركين في المركز.وقدم البابطين في ختام الزيارة شكره لجميع الموظفين والموظفات من منسوبي الفرع والدور الإيوائية على ما يبذلونه من جهود خلال موسم الحج.وتأتي هذه الجولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ولدعم ومساندة الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل في الفروع الإيوائية خلال فترة الحج.// انتهى //00:53ت م0275