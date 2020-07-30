جدة 8 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسشاركت الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي في عملية استقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لعام 1441هـ ورفعت جاهزيتها في منطقة المسجد الحرام وفي مشعر منى تزامنا مع بدء استقبال الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم والمبيت بمنى.وخصصت هيئة الهلال الأحمر 4 مراكز إسعافية في منطقة الحرم الشريف مدعومة بـ 44 أخصائيا وفني إسعاف و3 عربات قولف لنقل الحالات إلى المراكز الإسعافية، إضافة إلى 3 مراكز إسعافية و21 أخصائيا وفنيا للإسعاف وأكثر من 12 سيارة إسعاف وذلك في نطاق المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات.كما قامت الهيئة بتجهيز أكثر من 27 مركزا إسعافيا و253 أخصائيا وفني إسعاف وأكثر من 112 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية وذلك وفق خطة تشغيلية محكمة تستهدف تقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //03:00ت م0282