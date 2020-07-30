عنيزة 08 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 29 يوليو 2020 م واسزار محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، اليوم، مقر الفعاليات المصاحبة لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمة غرفة عنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة.وتابع المحافظ نشاط رواد الأعمال من الشباب والشابات الذين أتاح لهم الموسم فرصة ممارسة تجارة التمور عن طريق البيع بالتجزئه.وأوضح نائب رئيس غرفة عنيزة المدير التنفيذي لموسم عنيزة للتمور ٤١ خالد بن محمد الصيخان أن الهدف من الفعاليات تنشيط الحركة التجارية في محيط طريق الأمير فيصل بن مشعل حيث المجمعات والأسواق التجارية، مشيرا إلى أن الفعاليات مستمرة حتى نهاية الموسم وأن عدة جهود وقفت خلف اكتمال العمل بمشاركة لجنه الاستثمار بالمحافظة واللجان القطاعية بغرفة عنيزة التجارية والمطاعم و سيدات و رواد الأعمال، وبلدية عنيزة ولجنة التنمية السياحية ومرور عنيزة ومستشفى الملك سعود.// انتهى //04:01ت م0287