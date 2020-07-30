عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ضيوف الرحمن في عرفات الله.. اليوم
الحج.. أجواء صحية خالية من كورونا
الشؤون الإسلامية: مستعدون لخدمة ضيوف الرحمن
أربعة مراكز إسعافية بالحرم المكي
آل الشيخ: الدولة تبذل جهودها لإتمام النسك العظيم على أكمل وجه
795 سنداً لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي
أكثر من 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمشاعر
العبدالعالي: الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنة
سلطان بن سعود نائبًا لرئيس المنظمة الدولية للإبل
«فرجت» تسدد ديوناً بـ187 مليون ريال.. والخدمة مستمرة
مناقشة خليجية لمراجعة جودة التعليم العالي في ظل «كورونا»
ترحـيب عــربي ودولــي بالجــهود السعــودية لحــماية لُحمـة اليـمن
الحكومة اليمنية والانتقالي يباشران تنفيذ اتفاق الرياض
تطابق الرؤى بين المملكة وتونس بشأن تحديات المنطقة
خبراء: تفعيل اتفاق الرياض رد قوي على مزاعم تحول الموقف السعودي
تحركات سعودية - عربية لحلحلة الأوضاع الليبية
الاحتجاجات تتواصل ضد نتنياهو.. واليمينيون يسيرون بها لمنحنى آخر
خطط الضم مستمرة في جدول أعمال حكومة الاحتلال
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