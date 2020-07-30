الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ضيوف الرحمن في عرفات الله.. اليومالحج.. أجواء صحية خالية من كوروناالشؤون الإسلامية: مستعدون لخدمة ضيوف الرحمنأربعة مراكز إسعافية بالحرم المكيآل الشيخ: الدولة تبذل جهودها لإتمام النسك العظيم على أكمل وجه795 سنداً لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحيأكثر من 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمشاعرالعبدالعالي: الحالة الصحية لحجاج بيت الله مطمئنةسلطان بن سعود نائبًا لرئيس المنظمة الدولية للإبل«فرجت» تسدد ديوناً بـ187 مليون ريال.. والخدمة مستمرةمناقشة خليجية لمراجعة جودة التعليم العالي في ظل «كورونا»ترحـيب عــربي ودولــي بالجــهود السعــودية لحــماية لُحمـة اليـمنالحكومة اليمنية والانتقالي يباشران تنفيذ اتفاق الرياضتطابق الرؤى بين المملكة وتونس بشأن تحديات المنطقةخبراء: تفعيل اتفاق الرياض رد قوي على مزاعم تحول الموقف السعوديتحركات سعودية - عربية لحلحلة الأوضاع الليبيةالاحتجاجات تتواصل ضد نتنياهو.. واليمينيون يسيرون بها لمنحنى آخرخطط الضم مستمرة في جدول أعمال حكومة الاحتلال// يتبع //06:01ت م0003