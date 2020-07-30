وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحكمة السعودية ) : مرة أخرى تثبت المملكة أنها حريصة على مصالح جميع الأطياف السياسية في دولة اليمن الشقيقة بلا استثناء، وتنحية الخلافات جانباً، من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في أن تكون له دولة قوية مستقرة ينعم فيها بالرخاء والازدهار، وهو ما حرصت عليه المملكة في الآلية الجديدة التي طرحتها لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، هذه الآلية تعكس تمسك المملكة بهذا الاتفاق القديم الذي وقع في الخامس من نوفمبر من العام الماضي، باعتباره أنسب الحلول السياسية للقضاء على الخلافات والصراعات داخل اليمن، وفتح صفحة جديدة تعيد الهدوء إلى البلاد.وبينت : شمولية الاتفاق تُعد أبرز العوامل التي دفعت الطرفين المتصارعين للعمل به، هذه الشمولية كانت واضحة وجلية للجميع من خلال التزامه بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف، ولم يغفل الاتفاق وضع إجراءات لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.وتابعت : تدرك المملكة جيداً أن الشعب اليمني لطالما عانى من ويلات الحروب والصراعات بين أطيافه السياسية المتناحرة، كما تدرك أهمية وقف هذه الصراعات اليوم قبل الغد، وإيجاد حل توافقي يقبل به الطرفان، فكان اتفاق الرياض الذي يعكس في الوقت نفسه تمسك المملكة بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع المتصارعين، بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضاً عن العسكري.// يتبع //06:01ت م0004