بكين 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وذكر بيان صادر عن اللجنة أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد وخمس حالات في مقاطعة لياونينغ وواحدة في بكين وثلاث حالات وافدة.وأضافت أنه تم تسجيل حتى أمس 84165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ظل عدد الوفيات بالفيروس عند 4634.// انتهى //06:04ت م0009