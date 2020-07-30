إسلام آباد 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اهتمامها على بدء مناسك الحج وتوجه الحجيج إلى صعيد عرفات لأداء أعظم أركان الحج، وسط إجراءات وترتيبات خاصة توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضمان انعقاد الحج بيسر وسهولة.وتطرقت إلى استمرار تراجع الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في باكستان، وسط مخاوف من موجة جديدة للوباء بعد عيد الأضحى المبارك.وأخبرت عن استقالة اثنين من المساعدين الخاصين لرئيس الوزراء الباكستاني وذلك بعد أيام من مطالبة أحزاب المعارضة من رئيس الوزراء عمران خان بعزل مستشاريه والمساعدين الخاصين الأعضاء في مجلس وزرائه وكل من يحمل حقيبة وزراية دون أن يشارك في العمل السياسي.و أخبرت عن تسلم الجيش الباكستاني النسخة المطورة من "دبابة الخالد" التي تم تطويرها في باكستان بالتعاون مع الصين وأوكرانيا.وأشارت إلى استدعاء الخارجية الباكستانية أمس دبلوماسيا رفيعا بالسفارة الهندية لدى إسلام آباد للاحتجاج على عمليات القصف التي نفذتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.و نشرت أنباء مقتل جندي باكستاني بهجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الباكستاني بمنطقة باجورة الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية.و تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ثلاثة من رجال الشرطة جراء انفجار لغم أرضي بإقليم أوروز جنوب أفغانستان عشية إعلان الهدنة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.// انتهى //07:05ت م0013