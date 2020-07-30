ليما 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واستجاوزت البيرو الأربعاء عتبة 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأحصت 204 وفيات إضافية في 24 ساعة، كما أعلنت وزارة الصحة.وبات عدد الإصابات في البلاد 400 ألف و683 حالة بعد إحصاء 5678 إصابة جديدة في يوم واحد كما أوضحت الوزارة. وهي أعلى حصيلة يومية منذ 12 يونيو الماضي.ومنذ بدء انتشار الوباء توفي 18 ألفا و816 شخصا بالفيروس في البيرو بينهم 204 في الساعات ال24 الماضية وهو رقم يقترب من أعلى حصيلة سجلت في 11 يونيو حين أحصيت 206 وفيات جديدة.// انتهى //07:45ت م0014