منى 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واستعد جمهورية توغو واحدة من أصغر بلدان غرب أفريقيا وتحدها من الشرق بنين ومن الغرب غانا ومن الشمال بوركينا فاسو ومن الجنوب المحيط الأطلسي ويتميز الجزء الجنوبي الغربي منها بهضبة منخفضة تتدرج في الارتفاع إلى سلسلة جبلية باتجاه الشمال الشرقي والأراضي منبسطة بشكل عام وتغلب السافانا على الحياة النباتية وتكسو الأحراش والبحيرات المنطقة الساحلية وتمثل الأراضي الصالحة للزراعة والغابات حوالي ربع مساحة توغو الإجمالية بينما تظل نصف تلك المساحة غير مستغلة .وتنقسم توغو إلى منطقتين مناخيتين المنطقة الشمالية حيث درجات الحرارة متقلبة والرطوبة منخفضة , والمنطقة الجنوبية ذات الطقس المداري الرطب طوال السنة .وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية توغو 56785 كيلو متراً مربعاً وعاصمتها لوميه والمدن الرئيسة فيها كباليمه وأتاكباميه وسوكوديه وباساري واللغة الرسمية هي الفرنسية والعملة الوطنية فرنك الاتحاد المالي الأفريقي .وبلغ عدد سكان جمهورية توغو نحو 6.6 ملايين نسمة تقريبا .ويعتمد اقتصاد توغو على الزراعة ويتم إنتاج مجموعة كبيرة من المحاصيل بفضل تنوع طبيعة التربة والمناخ .ومن بين أهم المحاصيل اليام والمنيهوت والدخن والذرة والسرغوم والفول السوداني كما يربى البقر والغنم والماعز وتؤدي الصناعة دورًا محدودًا في اقتصاد توغو ويمثل التعدين ‌النشاط الصناعي الأساسي.وتعد توغو أكبر منتج للفوسفات في العالم ومن بين الموارد الطبيعية الأخرى خام الحديد والبوكسيت واليورانيوم والحجر الجيري كما تؤدي التجارة الإقليمية دورًا مهمًا في اقتصاد توغو التي تمتلك أيضا قطاعًا مصرفيًا متطورًا.والصادرات الرئيسة لجمهورية توغو هي القطن والفوسفات والبن والكاكاو أما الواردات فهي المنتجات النفطية والسلع الوسيطة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية , والشركاء التجاريون الرئيسيون هم فرنسا و كوت ديفوار وغانا وألمانياوالولايات المتحدة واليابان‌.// انتهى //08:44ت م0015