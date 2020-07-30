القاهرة 09 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الترحيب العربي والدولي بالآلية التي طرحتها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي .وسلطت الضوء على تأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن موافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الآلية المقترحة من المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، يعد خطوة إيجابية ستعزز الثقة بين الجانبين.واهتمت بالإجراءات التي سيتبعها حجاج بيت الله الحرام للمرة الأولى هذا العام عند وقوفهم في مشعر عرفة اليوم لأداء فريضة الحج الكبرى بأن تكون هناك مسافة بين كل حاج وآخر لا تقل عن مترين لتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم للحد من أي إصابات بفيروس كورونا.وأخبرت عن بدء أجهزة وزارة الداخلية المصرية بمختلف مديريات الأمن اعتبارا من أمس في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الاضحى.ونوهت إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة نتيجة التجمعات الاجتماعية المحتملة والاحتفالات الدينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .وأشارت الصحف إلى إعلان تركيا عن إرسال سفن للتنقيب عن الغاز والبترول داخل المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص، بعد ساعات من إعلانها تعليق أنشطتها غير الشرعية في شرق البحر المتوسط وإبداء استعدادها للدخول في مفوضات مع جيرانها.وتحدثت عن تأكيد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا وإعادة نشر القوات الأمريكية بعدد من الدول الأوروبية مع نقل قيادة الجيش من شتوتجارت الألمانية إلى بلجيكا.ولفتت إلى أن رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، أعلنت عن نجاح التكتل في تأمين الأصوات اللازمة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في الجلسة التي سيعقدها البرلمان اليوم.// انتهى //09:57ت م0027