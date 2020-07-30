بغداد 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بلقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق،جنين هينيس بلاسخارت , الذي ركز على ملفات التعاون بين العراق والمنظمة الدولية لدعم الاستقرار في البلاد , والانتخابات المبكرة ودور الحكومة في إجرائها بأجواء حرة ونزيهة تلتزم بالمعايير الدولية وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي .وتطرقت إلى الجهود المبذولة من أطراف حكومية وبرلمانية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد .وتناولت مجريات العمليات العسكرية الجارية ضد بقايا تنظيم " داعش" الارهابي في عدة محافظات عراقية ,مبرزة ماحققته العمليات من نتائج ايجابية على أرض الواقع حتى الآن .وعرجت صحف الخميس على المباحثات واللقاءات الجارية بين العراق وتركيا لحسم ملف المياه، مؤكدة امتلاك العراق أوراق قوية تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي يضمن حصوله على حصته المائية في مياه نهري دجلة والفرات .وتناولت ملف المنافذ الحدودية, مشيرة إلى أن رئيس الوزراء يشرف شخصيا على خطة تأمين هذه المنافذ , والقضاء على الفساد الموجود فيها.// انتهى //10:16ت م0034