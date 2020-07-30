الخرطوم 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على دعوة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي في دارفور – يوناميد- الحكومة السودانية إلى اعتقال المتورطين بأحداث العنف التي ارتفعت وتيرتها مؤخراً، وخاصة بمنطقة مسترى غرب دارفور، وأدت إلى مقتل عشرات المدنيين .وأشارت إلى ترحيب الجامعة العربية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أمس بالآلية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة في اليمن.وعرجت على توثيق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2020، وقوع ما لا يقل عن 358 من الضحايا المدنيين .وأشارت صحف الخميس الى اقتحام 165 مستوطناً إسرائيلياً أمس، باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية .وأخبرت عن استدعاء الخارجية الباكستانية أمس دبلوماسيا هنديا للاحتجاج على عمليات القصف التي نفذتها قوات بلاده على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير .وركزت على تصريح رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول، أن مستقبل اقتصاد البلاد لا يزال غامضاً، حاثاً على اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات على جميع الأصعدة لدعم تعزيز تعافي الاقتصاد .//انتهى//10:22ت م0036