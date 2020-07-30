رام الله - الخليل 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظتي رام الله و الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وهم سمحان زهران ومحمد عبد الحفيظ زهران وحسين زهران.وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال، وسام كمال العجلوني من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، كما داهمت عددٍ من منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية في منطقة دويربان بالخليل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.// انتهى //10:44ت م0038