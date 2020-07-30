عام / بلدية الغزالة بحائل تكثف جولاتها الرقابية على المسلخ
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
حائل 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
كثفت بلدية محافظة الغزالة بمنطقة حائل جولاتها الميدانية على مسلخ المحافظة، وذلك للتأكد من جاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى.
وأكدت البلدية ممثلة بقسم إدارة الخدمات حرصها على تشديد الرقابة على المسلخ ورفع طاقته التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير المسلخ مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940).
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11:19ت م
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