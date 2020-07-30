حائل 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة الغزالة بمنطقة حائل جولاتها الميدانية على مسلخ ‏المحافظة، وذلك للتأكد من جاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى. ‏وأكدت البلدية ممثلة بقسم إدارة الخدمات حرصها على تشديد الرقابة على ‏المسلخ ورفع طاقته التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات ‏الاحترازية ‏وبروتوكولات التدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير ‏المسلخ مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن ‏أي مخالفة في تطبيق ‏الإجراءات الوقائية، وذلك عبر مركز العمليات ‏الموحد (940). ‏‏// انتهى //11:19ت م0042