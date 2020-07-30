السيح 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأكملت جمعية البر الخيرية في مدينة السيح بمحافظة الخرج جاهزيتها لتنفيذ مشروع الاضاحي لتوفير اللحوم للأسر المستفيدة من خدمتها.‏وتستقبل الجمعية صباح غدٍ، أول أيام عيد الأضحى المبارك لحوم الأضاحي من خلال فروع الجمعية بمدينة السيح طوال أيام العيد لاستلامها وحفظها في ثلاجات مخصصة، ثم توزيعها نهاية كل يوم على ما يزيد عن 8000 مستفيد ومستفيدة ممن ترعاهم الجمعية، وتقدم لهم العديد من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.// انتهى //11:38ت م0043