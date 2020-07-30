تونس 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بمواصلة رئيس الحكومة التونسي المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي جلسات المشاورات مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول الحكومة المرتقبة.وتناولت مغاربيا الشأن الليبي وزيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى المملكة المغربية في مبادرة مغربية في إطار تهدئة الوضع المتوتر في ليبيا وتسريع العودة للمفاوضات السياسية.وتطرقت إلى شروع حجاج بيت الله الحرام في التوافد على مكة المكرمة لبدء مناسك الحج في ظروف استثنائية بسبب كوفيد-19 الذي مازال يفتك بضحاياه حول العالم حاصدا مئات آلاف الوفيات.وأبرزت في السياق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة لتأمين موسم حج هذا العام موردة إعلان وزارة الحج والعمرة أنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة و سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج .وتحدثت عن تخطي إصابات فيروس كورونا حول العالم، حاجز الـ17 مليون،مشيرة إلى تصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات، بتسجيلها 152 ألفا و929 حالة.// انتهى//11:41ت م0044