الرباط 09 ذو الحجة 1441 ه الموافق 30 يوليو 2020 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بمضامين الخطاب الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لجلوسه على العرش، مبرزة توجيهاته للحكومة ومختلـف الفاعلين للتركيز على التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي .واهتمت بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،للمغرب، مركزة على جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها بالرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة،التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.واهتمت الصحف على الصعيد المغاربي، بالزيارة التي قام بها للرباط رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للرباط، ومباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي والمغاربة بالخارج ناصر بوريطة،وعرض خطته لاعادة الامن و الاستقرار إلى ليبيا.وسلطت الضوء على انطلاق موسم الحج لهذه السنة الذي اقتصر على أعداد محدودة من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة، و أبرزت مختلف الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة لتأمين موسم الحج والحد من أي إصابات بفيروس كورونا.وأخبرت عن تخطي إصابات فيروس كورونا حول العالم، حاجز الـ17 مليون،مشيرة إلى تصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات، وتحذيرات منظمة الصحة العالمية من إمكانية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة نتيجة التجمعات الاجتماعية المحتملة والاحتفالات الدينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.// انتهى //12:12ت م0048