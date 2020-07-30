الجزائر 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالقرار الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس بإنهاء مهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أحمد شوقي فؤاد ، وتكليف وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، بالقيام بمهام الوزارة بالنيابة.وأخبرت عن عقد البرلمان التونسي اليوم، جلسة سرية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي ، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات في مجلس النواب.وتناولت في الشأن اليمني نبأ اصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتكليف رئيس الحكومة الحالية معين عبد الملك برئاسة الحكومة الجديدة تزامنا مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الادارة الذاتية للجنوب.وتحدثت عن الوضع السياسي في مالي،و دعوة رئيس الوزراء بويو سيسي، لزعيم حراك 5 من يونيو، إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية، معتبرة أن ذلك قد يشكل حلا للأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد .// انتهى //13:25ت م0073