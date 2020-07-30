العالية 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسكثفت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا جهودها الميدانية خلال الحالة الماطرة التي شهدتها المنطقة منذ بداية الأمطار، حيث تعمل الفرق الميدانية المشكلة لمواجهة حالة الطوارئ والكوارث على مدار 24 ساعة.وأوضح رئيس البلدية المكلف علي بن حسين العشي أن الفرق الميدانية تعمل على نزح وتصريف وتجفيف منسوب المياه في جميع قرى المركز ، كما قامت بمعالجة المنازل المتضررة من هطول الأمطار وتخفيف الأعباء عن المواطنين في تصريف ونزح المياه، فيما عملت البلدية على تدعيم الحماية الترابية للقرى وذلك خشية لجريان الأودية .وأكد أن الفرق تواصل عملها ميدانيًا، وهي في حالة تأهب وجاهزية كاملة وذلك نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة .كما وجه رئيس البلدية المكلف بضرورة الاستعداد التام والتأهب لأي طارئ - لا قدر الله - والتأكد من جاهزية الفرق والمعدات المطلوبة، مبيناً أن البلدية تعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد تام لتلقي أي بلاغ، وجاهزة بكامل معداتها وأفرادها من أجل خدمة أهالي المركز.// انتهى //13:30ت م0076