أملج 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واساعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أملج 63 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام .ودعت إدارة المساجد المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التزاحم على أبواب المساجد، مؤكدة على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين .وحددت إدارة المساجد موعد إقامة الصلاة عيد الأضحى المبارك عند الساعة الـ 6:16 بمشيئة الله تعالى .// انتهى //13:34ت م0078