عام / إدارة المساجد بمحافظة أملج تعتمد 63 جامعاً ومسجداً لصلاة عيد الأضحى
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
أملج 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس
اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أملج 63 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام .
ودعت إدارة المساجد المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم التزاحم على أبواب المساجد، مؤكدة على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين .
وحددت إدارة المساجد موعد إقامة الصلاة عيد الأضحى المبارك عند الساعة الـ 6:16 بمشيئة الله تعالى .
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13:34ت م
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