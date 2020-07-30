ابها 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة عسير تهيئة أكثر من 250 مسلخاً وموقعاً لذبح الأضاحي ودعم المسالخ بالمراقبين والمشرفين والكوادر، وذلك للإشراف على جميع نقاط الذبح في مدن ومحافظات المنطقة وفق الخطة التي تم الإعداد لها مسبقاً.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم رفع الطاقة التشغيلية لجميع المسالخ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه تم إلزام المسالخ بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير, وقياس درجات الحرارة لجميع المرتادين والعاملين وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات وإدخال مرتادي المسالخ على دفعات للحد من الازدحام حفاظا على سلامتهم.وأكد أن أمانة المنطقة وبلدياتها ستكثف جولاتها الرقابية على نقاط الذبح التي سمح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى فقط، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها وتطبيقها جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية.يذكر أن أمانة منطقة عسير وفرت خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لذبح الأضاحي في كل مسالخ المنطقة؛ وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسالخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.// انتهى //13:39ت م0080