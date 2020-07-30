مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واستُراقب أمانة العاصمة المقدسة‬ ممثلةً في وكالة الخدمات، الوجبات الغذائية الجاهزة "مُسبقة التحضير" المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في‫ المشاعر المقدسة.وأكدت الإدارة العامة لصحة البيئة، أنها تُباشر أعمالها في سحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها بصفة يومية وفحصها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي عن طريق مختبر سلامة الغذاء.وتسعى الأمانة بكل القطاعات المتوفرة فيها كل عام لتقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات وإشتراطات العاملين ومدى إلتزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية.وتعمل الأمانة جاهدة في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، وخاصةً في المشاعر المقدسة ليحظى الحاج بالرعاية الصحية والغذائية الفورية، ولتحقيق السلامة والراحة لهم خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //14:37ت م0091