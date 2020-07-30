الشقيق 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسأكملت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب تعقيم ٢٧ جامعًا ومسجداً بالمركز الشقيق والقرى والتابعة لها ، استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك ، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة .وشملت عمليات التعقيم والتطهير الفرش والأرفف وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية، حيث تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.// انتهى //14:43ت م0093