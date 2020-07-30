الدمام 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (574) جولة رقابية، منها (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (52) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية، و (14) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (741) موقعاً، بمشاركة (8973) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً الجميع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940)، الأمر الذي يستوجب الحذر لضمان الصحة والسلامة.// انتهى//14:43ت م0094