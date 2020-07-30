الخرطوم 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمقر إقامته بضاحية كافوري بالخرطوم بحري اليوم والي ولاية غرب دارفور، نائب رئيس حزب الأمة القومي، محمد عبدالله الدومة.وقدم السفير فى بداية اللقاء التهنئة للوالي لنيله الثقة الغالية بتعيينه في منصب والي الولاية، مؤكدا على العلاقات الوطيدة للولاية مع المملكة، مستعرضا المشروعات والمساعدات التي قدمتها المملكة للولاية في المجال الصحي والتنموي والإنساني.من جانبه، ثمن والي ولاية غرب دارفور مواقف المملكة الداعمة للسودان في المحافل كافة، مؤكدا العمل على دعم الاستثمارات وتعزيز مشاريع التعاون على كافة الأصعدة والمستويات، موجها الدعوة للسفير جعفر لزيارة الولاية.// انتهى //14:55ت م0095