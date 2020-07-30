لندن 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتوجيه السلطات الصحية كل من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالخضوع إلى العزل الصحي الذاتي لمدة عشرة أيام بدلاً عن سبع كما هو معمول به حالياً.وأفادات بأن السلطات الأمريكية فرضت عقوبات جديدة إستهدفت 14 جهة وأشخاص ضمنهم حافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري، بتهم تتعلق بتمويل نظام دمشق.ونقلت في الشأن العربي أنباء عن وفاة طفل وتنويم أكثر من 800 شخص داخل المستشفيات جراء حالات تسمم غذائي كبيرة وسط سكان العاصمة الأردنية عمان، فيما يعتقد بأن مصدر المرض أحد المطاعم خارج المدينة.وتناولت تقارير عن التأثيرات الإجتماعية الناجمة عن الأزمة الإقتصادية في لبنان، مشيرة إلى أن انخفاض قيمة الليرة والارتفاع السريع في أسعار السلع والخدمات أدى إلى زيادة حادة في معدلات الانتحار والجرائم ونقص الغذاء.وتحدثت عن إحصاءات تشير إلى أن الإقتصاد الألماني إنكمش بنسبة 10.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري جراء حالة الركود المصاحبة لأزمة إنتشار فيروس كورونا.// انتهى //14:57ت م0098