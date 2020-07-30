الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل أن حكومة بلاده ستعمل لإنجاح اتفاق الرياض بالعمل مع جميع أطرافه.وقال خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي إن التسريع بإنجاح واتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي كللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.وناقش الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:03ت م0100