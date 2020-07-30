القطيف 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واسواصلت أمانة المنطقة الشرقية، مشاريع تطوير وسفلتة شوارع محافظة القطيف وتوابعها ضمن خطتها الشاملة لصيانة كامل شوارع المحافظة، ورفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها .وبدأت بلدية القطيف بتهيئة امتداد شارع زين العابدين في عنك واستكمال امتداد الشارع بعد نزع ملكية عدة عقارات تمهيدًا لأعمال السفلتة والأرصفة بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٠ مترا حتى شارع الملك عبدالعزيز .وبلغ عدد العقارات المنزوعة "جزئيا أو كليا" لصالح الطريق بلغ 13 عقاراً، وتجاوزت المساحة الاجمالية المنزوعة من الأراضي لصالح الطريق (33.003) أمتار مربعة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المنزوعة من المباني قائمة لصالح الطريق 809 أمتار مربعة.// انتهى//15:10ت م0104