مأرب 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس , مواد إيوائية للمتضررين من السيول في وادي ذنة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، استفاد منها 50 أسرة نازحة.وتضمنت المواد الإيوائية 50 خيمة و250 بطانية و100 بساط.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:01ت م0112