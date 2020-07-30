سكاكا 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي شدد على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفائها للاشتراطات الصحية، تطبيقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن فرق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المطابخ، رصدت خلالها عدداً من المخالفات، وطُبقت الأنظمة بحق المخالفين، ودعا الحموان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.وكانت الأمانة قد حددت 6 شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، وتوفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، إعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، الحرص على النظافة الدائمة، وكذلك توفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.// انتهى //16:05ت م0113