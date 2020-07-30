تونس 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسصوّت مجلس نواب الشعب التونسي في جلسة عامة اليوم على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.ولم تحظ اللائحة بالـ109 أصوات المطلوبة وبالتالي يبقي الغنوشي رئيسا للمجلس وتتواصل عهدته على رأس البرلمان التي انطلقت يوم 13 نوفمبر 2019.وكانت اربع كتل نيابية قد قدمت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بعد اتهامه بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور.// انتهى //16:08ت م0114