إسلام آباد 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 حالة وفاة، و 1114 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 277401 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5924 حالة وفاة،كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 246131 حالة، بينما توجد 1179 حالة في وضع حرج.// انتهى //16:11ت م0116