حضرموت 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 150 سلة غذائية، تزن 11 طنًا و100 كيلو غرام، للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 900 نازح ومتضرر.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//16:21ت م0121