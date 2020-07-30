عمان 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.وقد راجع العيادات أمس 518 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 147 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 33 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 132 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 31 مريضا، وراجع 12 مريضا عيادتي الأسنان.كما استقبلت العيادة النسوية 71 مريضة وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضا، كما عمل 86 تحليلا لـ 30 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 45 صورة أشعة ل 25 مريضا، كما أعطي 9 مرضى 28 لقاحًا ، واستقبلت عيادة التغذية 8 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 360 وصفة طبية.//انتهى//16:24ت م0122