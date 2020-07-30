الطائف 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف حملة (أشهر معلومات) عبر المنصات التوعوية المتاحة في الأماكن العامة والطرق والأسواق ومطار الطائف الدولي.وتهدف الحملة للاستفادة من منصة المحتوى التوعوي والوقائي بالرئاسة العامة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، للتذكير بفضائل أيام عشر ذي الحجة، وأيام التشريق وكذلك المصالح المترتبة على إقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة والتقيد بالإجراءات الوقائية.وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //16:32ت م0124