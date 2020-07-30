عام / أمانة محافظة جدة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
الخميس 1441/12/9 هـ الموافق 2020/07/30 م واس
جدة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليه 2020 م واس
أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز المواقع الخدمية ، وصيانة المرافق العامة ، وتكثيف أعمال النظافة والرقابة الصحية والبيئية ، والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات التي يقصدها السياح والأهالي ، في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع .
وتعكس هذه المرافق الجمال الطبيعي للمحافظة ، لذا قامت الأمانة بتكثيف جهودها فيما يتعلق بجاهزية الأماكن السياحية وعمل الصيانة الكاملة للألعاب المنتشرة في المنتزهات حرصاً على خدمة وراحة المواطنين والمقيمين والزوار ، حيث شملت أعمال الأمانة اليومية تعقيم وتطهير المرافق العامة بالواجهة البحرية والجلسات ، ومعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة وإنارة وتزيين الشوارع .
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي مواصلة الأمانة كافة مجهوداتها للاهتمام بتجهيزات هذه المرافق ، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنتها جهات الاختصاص حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومكافحته بكل الطرق والوسائل .
وأشار إلى أن الأمانة في نطاق ١٩ بلدية فرعية راعت في خطتها لموسم عيد الأضحى المبارك ، أعداد الزوار والمتنزهين وتهيئة مثل هذه المنتزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم السعيدة ، بصحبة عوائلهم ، ومنها المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء ، والواجهات البحرية ، والحرص على توفير عنصر النظافة العامة المستمرة لها .
ونوه البقمي بإسهام الحدائق العامة بمحافظة جدة التي تجاوز عددها الـ 500 حديقة في تحسين الواجهة الحضارية لعروس البحر الأحمر وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء ، في ظل مواصلة الأمانة جهودها للارتقاء بهذا العنصر الجمالي والترفيهي بما يتلاءم مع مكانة محافظة جدة التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة.
//إنتهى//
16:43ت م
0126