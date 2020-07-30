إسلام آباد 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسلقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم بحادث إطلاق نار وقع في منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث نجم عن خلافات بين مجموعتين محليتين متنازعتين على مساحة أرض في المنطقة، حيث قام أشخاص من إحدى المجموعتين بإطلاق النار بشكل عشوائي على أشخاص من المجموعة الأخرى أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة أحد أقربائهم.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع واضطرت لفرض حظر التجوال في تلك المنطقة للحد من تجدد الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.// انتهى //16:48ت م0128