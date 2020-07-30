القدس المحتلة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واساقتحمت عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال نشرت العشرات من عناصرها وقواتها الخاصة داخل ساحات المسجد الأقصى وخارجها لتسهيل اقتحامات المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية ، وفي المقابل واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد للصلوات في يوم عرفة.وأشارت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت ستة مرابطين واعتدت على بعض النساء المرابطات في ساحات المسجد الأقصى، اللائي تصدين لاقتحامات المستوطنين.// انتهى //17:12ت م0129